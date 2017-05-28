Şizofreni hastaları topluma karışmalı

Yapılan araştırmalar , şizofreni hastalar ının toplum içinde olmalarının hastalığın gidişatı açısından daha olumlu olduğunu, hastalar için daha fazla yarar sağladığını gösteriyor.

Şizofreni ile ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin yapılan açıklamada, şizofreninin ırk, kültür ve sosyal sınıftan bağımsız olarak herkesi etkileyebilen kalıtımsal yatkınlık, stres ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan karmaşık bir beyin hastalığı olduğu belirtildi.

Şizofreninin belirtilerinin yavaş yavaş gözlemlendiği ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu vurgulanan açıklamada, tedavisi olmayan ve iyileşmeyen bir hastalık olarak bilinen şizofreninin, tedavisi mümkün ve iyileşme gösterebilen bir hastalık olduğu bildirildi.

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

"Tedavi olanağı ve iyileşme ile anlatılmak istenen kuşkusuz hastalığın tümüyle ortadan kalkması demek değildir. Diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi, doğru ve düzenli ilaç tedavisi, psikososyal tedaviler ve rehabilitasyonla, şizofreni hastaları toplum içinde bağımsız ve üretken bir yaşam sürebilir. Şizofreni hastalarının mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğine inanılsa da hastalar, hastalığın akut dönemleri dışında ayakta, poliklinikte ya da muayenehanede tedavi edilebilir. Uygun ve düzenli tedaviyle şizofreni hastaları toplum içinde üretken bir yaşam sürebilir. Araştırmalar, hastaların toplum içinde olmalarının hastalığın gidişatı açısından daha olumlu olduğunu, hastalar için daha fazla yarar sağladığını gösteriyor."

Açıklamada, şizofrenide net düşünme, duygularını kontrol etme ve karar verme güçlüğü gibi bozukluklar gözlenebildiği, hastalık tablosunun kişiden kişiye farklılık gösterebildiği, kimi hastaların tamamen içe kapanırken diğerlerinin daha hareketli olabildiği belirtildi.

Şizofreni hastalarının hiçbir zaman iş sahibi olamayacağı ya da çalışamayacağı düşünülse de tedavi olan şizofreni hastalarının, olanakları ve yeteneklerine göre çalışabildiği, üretebildiği belirtilen açıklamada, "Kimi hastalar destekli olarak çalışırken kimileri eski işlerini sürdürebilirler" denildi. AA