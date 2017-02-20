Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Şizofreniye karşı B vitamini

İngiliz bilim adamları yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle uygulanan şizofreni tedavisinin, standart tedavilere oranla hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu

20 Şubat 2017 Pazartesi 16:54
Şizofreniye karşı B vitamini

İngiliz bilim adamları, B grubu vitaminlerinin şizofreni belirtilerini büyük oranda azalttığını ortaya koydu. 

İngiltere'deki Medical Research Council ve Manchester Üniversitesinin sağladığı fonla dünya çapında yürütülen bir araştırma, yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle birlikte uygulanan şizofreni tedavisinin, standart tedavilere oranla hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu.  Araştırmacılar, rastgele seçilmiş 18 klinikten 832 hastanın verilerini inceledi.Söz konusu veriler, kliniklerde antipsikotik ilaç tedavisi gören şizofreni hastalarına verilen vitamin ve mineral takviyelerinin belirtiler üzerindeki etkilerini gösteren raporlardan oluşuyor.  İncelemeler sonucunda, yüksek dozda ya da başka vitaminlerle verilen B vitamini takviyelerinin şizofreninin psikiyatrik belirtilerini azalttığı görülürken daha az dozda takviye verilen hastalarda herhangi bir belirtiye rastlanmadı.  Ayrıca, şizofreninin erken safhalarında verilen B vitamini takviyelerinin daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmanın yazarlarından Manchester Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Joseph Firth, "Bu çalışma, şu anda tam tedavisi bulunmayan bu hastalık için yeni tedavi yöntemleri geliştirmek adına önemli bir gelişme olabilir" dedi. Araştırmanın bir başka yazarı Batı Sydney Üniversitesi Bütünleyici Akıl Sağlığı Bölümünden Profesör Jerome Sarris ise "Bu araştırma, belirli amino asitler gibi diğer gıda takviyelerinin şizofreni tedavisinde kullanılabileceğine dair teoriye kanıt teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.  Sarris, "Bu bulgular, çoklu beslenme tedavilerinin depresyon gibi diğer hastalıkları azaltabileceği konusunda yaptığımız araştırma ile de uyuşuyor" diye konuştu.  Araştırmacılar, besinlerin akıl sağlığının gelişime nasıl etki ettiğini ortaya koymak, besine dayalı tedavilerin beyin işlevleri ve metabolik sağlık gibi diğer konulara etkisini ölçmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını dile getiriyor. AA
Anahtar Kelimeler:
Şizofreniye Karşı B VitaminiIngiliz(B6B8 Ve B12)B Grubu Vitamin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alageyiklerin sayısı arttı
Alageyiklerin sayısı arttı
Koku delil sayılmalı
Koku delil sayılmalı
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
Koku alamamak büyük sorun
Koku alamamak büyük sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim