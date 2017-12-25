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Skandal! 'Deprem erken uyarı sistemi var alıcısı yok'

Jeofizik uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün üzerinde çalıştığı olası Marmara Depremi için 8 saniye öncesinden uyarı verecek sistemi almak için sadece iki firmanın başvurduğunu öğrendiğini söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:02
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Skandal! 'Deprem erken uyarı sistemi var alıcısı yok'

Gündoğdu, olası Marmara depremi için devreye girebilecek erken uyarı sistemi sayesinde en iyi olasılıkla 8 saniyelik bir zaman kazanılabileceğini söyledi.

Gündoğdu, olası Marmara depreminin Tekirdağ açıklarında olması, bunun İstanbul'a 50 kilometre uzaklıkta olması halinde bir takım orantılarla megakentte uyarı yapılabilmesi için 8 saniyelik zaman bulunduğunu kaydederek şöyle dedi: "Daha net; diyelim 10 saniyelik süremiz var. Bu saniyelerde neler yapabiliriz; Havaalanlarına inen uçakları durdurabiliriz, doğalgazı kesebiliriz. Ortalama 70 kilometre hızla giren metrobüsleri durdurmak değil; ama yavaşlatabiliriz. Marmaray’daki hızı düşürebiliriz. Bunun için bir sistem gerekli. Önce depremi algılayacak, ondan sonra o algılama sinyallerini verecekler havaalanları gibi yerlere. 'Elektrik hızı' ile bu işi yapacaklar. Erken uyarı verileri hazırlama; Kandilli Rasathanesi'nin çalıştığı bir konu. Ama alıcısı yok. Bunun önemini anlayan 2 fabrika, firma başvurmuş alıcı olarak. Bilim insanları çalışıyor, veri hazırlanıyor, çuvalla para harcanıyor. Erken uyarı sistemleri, onların toparlanması dünya para. Buna rağmen ilgi yok."

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 25.12.2017 19:29
Anahtar Kelimeler:
Oğuz GündoğduTürkiyeDeprem
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