Sofraya yalnız oturmayın!

“Japan Times” da yayımlanan çalışmada, Tokyo Tıp ve Diş Üniversitesi araştırmacıları, ailesiyle yaşayan ancak yemeklerini yalnız yiyen ileri yaştaki erkeklerde ölüm oranlarının, ailesiyle birlikte yiyenlerden daha yüksek olduğunu belirledi. Çalışmayı yöneten Yukako Tani, "Yalnız başına yemek yemenin ölüm oranlarını etkilediğini düşünüyorduk ve bunu, çalışmamızda kanıtladık" dedi.

Çalışmaya katılan 65 yaş üstü erkekleri 3 yıl boyunca gözlemleyen araştırmacılar, akşam yemeğini yalnız yiyenlerin ölüm oranının, ailesiyle birlikte yiyenlerden yüzde 50 daha fazla olduğunu ifade etti. Araştırma sırasında akşam yemeğini ailesiyle yiyen 29 bin 182 erkekten yüzde 6'ya denk gelen bin 759 kişi ölürken, ailesiyle yaşayan ancak akşam yemeklerini tek başına yiyen bin 645 erkekten yüzde 9,5'e tekabül eden 156 kişi öldü.