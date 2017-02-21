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Soğan, üreticiyi ağlattı

Kuru soğan yetiştiriciliğinde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'de sezon başında kilogramı 40 kuruş olan soğanın üreticiden çıkış fiyatı, 20 kuruşa kadar geriledi. Kentte bu yıl üretilen 150 bin ton soğandan üreticinin elinde kalan yaklaşık 75 bin tonu halen alıcı bekliyor

21 Şubat 2017 Salı 15:33
Soğan, üreticiyi ağlattı
Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'deki çiftçiler, kilogramı 20 kuruşa kadar gerileyen ürünlerine alıcı bulmakta zorlanırken, tüketiciler bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına gerileyen bu üründeki fiyat düşüşünden memnun. Kentte bu yıl 38 bin dekar alanda üretilen 150 bin ton soğandan üreticinin elinde kalan yaklaşık 75 bin tonu halen alıcı bekliyor. Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kuru soğan üretiminde ülkenin önde gelen illerinden olduğunu söyledi. Kuru soğan üreticilerinin bu yıl emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:
"Bu yıl kalite çok iyi olmasına rağmen önceki yıllardaki fiyatları bulamadık. Hava ısındıkça soğanlar cücüklenmeye başlayacak ve üreticinin elinde kalacak. Şu an Eskişehir'deki üreticilerin elinde yaklaşık 75 bin ton soğan alıcı bekliyor. Kuru soğan hem emek hem de maliyet isteyen bir ürün. Çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı. Şu an 20-25 kuruşa kadar düşen ürüne alıcı bulunmuyor."
Şen, plansız ekime de değinerek, "Türkiye'nin pazar ihtiyacı var. Üretim alanımız çok fazla, bize pazar lazım. Ayrıca plansız ekim var. Geçen yıl fiyatı yüksek olduğu için bu yıl çoğu insan kuru soğan ekti. Üretim çok, pazar az olunca sıkıntılar yaşandı." dedi.

Fiyattaki düşüş tüketiciye yaradı

Fiyatındaki yaklaşık yüzde 50'ye varan düşüş nedeniyle üreticisini üzen kuru soğan, Eskişehir'deki bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına gerileyince kentteki tüketicileri sevindirdi. Bir marketten alışveriş yapan Esma Nalbant, kuru soğanı bu yıl ucuza aldıklarını söyledi. Ürünün önceki yıllarda fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Nalbant, "Tüketici olarak biz bu fiyatlardan memnunuz. Temennimiz diğer ürünlerin de soğan gibi ucuz olması yönünde. İnşallah diğer ürünler de ucuzlar ve vatandaşlar bol bol alır" dedi. AA

Anahtar Kelimeler:
Kuru SoğanEskişehir
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