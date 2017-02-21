Soğan, üreticiyi ağlattı

Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'deki çiftçiler, kilogramı 20 kuruşa kadar gerileyen ürünlerine alıcı bulmakta zorlanırken, tüketiciler bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına gerileyen bu üründeki fiyat düşüşünden memnun. Kentte bu yıl 38 bin dekar alanda üretilen 150 bin ton soğandan üreticinin elinde kalan yaklaşık 75 bin tonu halen alıcı bekliyor. Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kuru soğan üretiminde ülkenin önde gelen illerinden olduğunu söyledi. Kuru soğan üreticilerinin bu yıl emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Bu yıl kalite çok iyi olmasına rağmen önceki yıllardaki fiyatları bulamadık. Hava ısındıkça soğanlar cücüklenmeye başlayacak ve üreticinin elinde kalacak. Şu an Eskişehir'deki üreticilerin elinde yaklaşık 75 bin ton soğan alıcı bekliyor. Kuru soğan hem emek hem de maliyet isteyen bir ürün. Çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı. Şu an 20-25 kuruşa kadar düşen ürüne alıcı bulunmuyor."

Şen, plansız ekime de değinerek, "Türkiye'nin pazar ihtiyacı var. Üretim alanımız çok fazla, bize pazar lazım. Ayrıca plansız ekim var. Geçen yıl fiyatı yüksek olduğu için bu yıl çoğu insan kuru soğan ekti. Üretim çok, pazar az olunca sıkıntılar yaşandı." dedi.

Fiyattaki düşüş tüketiciye yaradı