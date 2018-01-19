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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Kış mevsimiyle birlikte soğuyan havaların kalp krizi riskini arttırdığını belirten Uzman Dr. İsmail Erdoğu, “Soğuyan havalar kalp krizi riskini arttırıyor, risk taşıyan hastalar gerekmedikçe dışarı çıkmamalı” dedi

19 Ocak 2018 Cuma 17:29
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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Uzman Dr. İsmail Erdoğu, kış mevsimiyle birlikte soğuyan havaların kalp krizi riskini arttırdığını belirterek, “Kalp krizi riski taşıyan hastaların gerekmedikçe dışarıya çıkmamalı” dedi.

Uzman Dr. İsmail Erdoğu, mevsimsel etkilerin halk hastaları üzerindeki etkilerine değinerek, ”Özellikle kış mevsimlerinde kalp hastalıklarının arttığı görüyoruz. Bunun çok büyük olasılıkla daha çok etkilendiği şey diyet diye düşünüyoruz. Daha çok tuzlu ve yağlı yemek tüketiliyor.

Kış olunca hastalar evlerine kapanıyorlar. Spor ve egzersizden geri duruluyor. Buda kilo almalarına ve dolayısıyla kalp hastalıklarının daha da artmasına ya da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hastalarımız hastalıkları hakkında çok bilinçli değiller. Kışın kalp hastalıkları arttığı gibi aynı zamanda kalp ve iskelet sistemine bağlı bir takım ağrıları da çok sık görüyoruz.

Özellikle yoğun kışın, ayazın yaşandığı bölgelerde dışarıda çalışan kişiler de kalp ağrıları kas ağrıları ile karışabiliyor. Hastaların geç müracaat etmesine sebep oluyor. Bu nedenle hastalarımızdan bizim istediğimiz şeyler; kışın özellikle mevsime göre davranmalarıdır.

Mevsime göre beslenmeleri, eğer çok spor yapamıyor, yürüyemiyorsanız, eforunuz kısıtlanmış durumdaysa az yemeliyiz” dedi.

‘Soğukta sabah ve akşam sporu yapmayalım’

Soğuk havalarda sabah ve akşam saatlerinde spor yapmanın doğru bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğu, ”Özellikle soğuğun olduğu sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde dışarıya çıkmak, spor yapmak doğru bir şey değil. Günün saat özellikle 11.00 ila saat 14.00 arasını tercih etmekte fayda var.

Bu dönemde gribal enfeksiyonlarda biraz fazla, özellikle ülkemizde şu anda yaygın bir gribal enfeksiyon olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak aynı kalp krizini eşlik eden, kalp krizine benzeyen, kalbin birtakım enzimlerinin laboratuvarda yükselmesine sebep olan, kalbin iltihabı dediğimiz viral bir enfeksiyon oluşuyor. Bu durumda da hastalar da göğüs ağrısı gibi bir takım müracaatlar oluyor.

Dolayısıyla bu dönemde hastalarımıza önereceğimiz şey takiplerini düzen yaptırmaları, göğüs ağrısı olduğunda mutlaka hastanelere müracaat etmeleri gecikmemeleri gerekiyor. Viral bir enfeksiyon geçiriyorlarsa çok ağır seyrediyorsa hastada halsizlik ve yorgunluk yapıyorsa, özellikle kalp hastalarının bu dönemlerde istirahat ederek evlerinde geçirmelerini tavsiye ediyorum.

Çünkü gribal enfeksiyonlar sonrası kalpte bir tutulma varsa kendini yormaya, ağır işini yapmaya devam ediyorsa bu istenmeyen bir takım kalpte durmalara, ritm bozukluklarına sebep olabilir.

Gripten sonra başlayan kalp ağrılarında veya ağrı geçmiyorsa mutlaka hastaneye müracaat edilmesi gerekir. Evde kendi kendilerine geçirmeye çalışmamalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
İHA

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KışMevsimHavaKalpKrizRiskHastalar
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