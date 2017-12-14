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Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgedeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

14 Aralık 2017 Perşembe 17:10
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Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentlerden biri olan Ardahan'da, olumsuz hava koşulları yaban hayatı da olumsuz etkilendi.

Kentin Hal Caddesi'ndeki esnaf, soğuk ve doğanın karla kaplı olması yüzünden yem bulmakta güçlük çeken güvercinler ile diğer kuşların yem ihtiyacını karşılıyor. Esnaf Hakan Taşdemir, her sabah kuşlara yem verdiklerini belirterek, "İşimize başlar başlamaz önce kuşları yemliyoruz. Çünkü bizi bekliyorlar. Onlar doydukça mutlu oluyoruz." dedi. Güvercinler, her sabah esnafın yem vermeye başlamasıyla adeta yol ve kaldırımlara akın ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKar
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