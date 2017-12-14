Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentlerden biri olan Ardahan'da, olumsuz hava koşulları yaban hayatı da olumsuz etkilendi.

Kentin Hal Caddesi'ndeki esnaf, soğuk ve doğanın karla kaplı olması yüzünden yem bulmakta güçlük çeken güvercinler ile diğer kuşların yem ihtiyacını karşılıyor. Esnaf Hakan Taşdemir, her sabah kuşlara yem verdiklerini belirterek, "İşimize başlar başlamaz önce kuşları yemliyoruz. Çünkü bizi bekliyorlar. Onlar doydukça mutlu oluyoruz." dedi. Güvercinler, her sabah esnafın yem vermeye başlamasıyla adeta yol ve kaldırımlara akın ediyor.