Sokak ortasında silahlı çatışma

Adana 'da babasının otomobiline ateş açan şahsı polis merkezine şikayet eden kişi öldürüldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Gül'ün (21) babası Ramazan Gül'ün otomobiline pazartesi günü ateş açıldı. Mehmet Emin Gül, ateş açanın İsmail A. olduğunu ileri sürerek polis merkezine giderek şikayette bulundu. İsmail A. şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alındı. İsmail A. ifadeyi verdikten sonra kurşunlamayı kendisinin yapmadığını ileri sürerek Mehmet Emin Gül'e sinirlenip Kıbrıs Caddesi'nde onu beklemeye başladı. Mehmet Emin Gül arkadaşı Ahmet A. ile Kıbrıs Caddesi'ne motosiklet ile geldiği sırada İsmail A. bu kişilere tabancayla ateş açtı. Açılan ateşe Mehmet Emin Gül ve arkadaşı Ahmet A.'da karşılık verdi.

Sokak ortasında çıkan çatışmada Mehmet Emin Gül, başından, Ahmet A. ayağından ve İsmail A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu arada kaldırımda Tekel bayinin önünde beklerken çatışmanın ortasında kalan Erdal Köroğlu'da (27) kafasından yaralandı. Mehmet Emin Gül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Ahmet A. hastaneden motosiklet ile kaçıp izini kaybettirdi. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu Köroğlu'nun da ameliyata alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.