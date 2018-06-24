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Sokaklarda satılan gözlüklere dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, artık çok fazla karşılaşmasak da yine de sokakta satılan gözlüklerin sağlığı tehdit eden bir durum olduğunu belirtti

24 Haziran 2018 Pazar 17:50
Sokaklarda satılan gözlüklere dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay sokakta satılan gözlüklerin sağlığımızı tehdit ettiğini söyledi.Atabay, “Bunlar bazen güneş gözlüğü olarak bazen ise yakın gözlüğü olarak satışa sunulmuş sağlığa zararlı olan ürünlerdir. İlk bakışta güzel ucuz olmasıyla ilgiyi çekse de aslında büyük tehditler oluşturmaktadır” dedi.

Bu konuda göz doktorları ve optik merkezleri olarak özellikle uyarılar yapılsa da toplum olarak dikkat edilmezse büyük sorunlar ile karşı karşıya kalınacağını anlatan Op. Dr. Şeyda Atabay, “Göz sağlığımız için kullanılan bir gözlükte en önemli olan durum gözlük camının kalitesidir. Saydamlığı, homojenliği ve nötr olması çok önemlidir. Güneş gözlüğü seçiminde cam numaralarının 0 olması ve tüm yüzeyde aynı doğallıkta olması gereklidir.

Camın üzerinde herhangi bir yüzey problemi görme üzerine olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Özellikle çocukluk çağında kullanılan kalitesiz güneş gözlükleri nedeniyle göz bozuklukları ve sorunları ortaya çıkabilmektedir. Diğer bir önemli konu ise yakın gözlüğü meselesidir. Bu konu özellikle önem taşımaktadır. Çünkü her insanın iki gözünün numarası her zaman aynı değildir.

Sadece sferik değer değil silindirik değer de içerebilmektedir. Ve her insanda farklı olan PD değerleri nedeniyle cam odakları değişmektedir. Ancak sokaklarda satılan gözlüklerde bu gibi özellikler kesinlikle olmamaktadır. Cam kalitesinin bozuk olabileceğini zaten anlatmıştık. Ayrıca her insanın kullanabileceği gözlük numarası göz doktorlarınca tesbit edilmelidir.

Bu numarayı hastalarımız seyyar satıcılarda deneyerek belirlemeye çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda da genelde yüksek numara kullanımları olabilmekte ve bu göz kaslarında erken bozulmalara neden olmaktadır. Bu nedenler sebebiyle göz sağlığının korunması amacıyla güneş gözlüğü de olsa yakın uzak optik gözlükler de olsa mutlaka optik gözlükçülerden gözlük alınması gerektiğini ısrarla uyarmak istiyorum” diye konuştu.
İHA

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