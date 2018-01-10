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Son 44 yılın en kurak yılı

2017 Aralık ayı yağışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.7 azalma gözlendiğini ifade eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016-2017 tarım yılının son 44 yılın en kurak yılı olduğunu açıkladı

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:04
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Son 44 yılın en kurak yılı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, noktasal olarak yapılan kuraklık analizlerine göre, meteorolojik olarak, 2016-2017 tarım yılının son 44 yılın en kurak yılı olduğunu bildirerek, “barajlarda doluluk seviyesi azaldı. Her ne kadar halen tarımsal kuraklık boyutuna gelmese de önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal kuraklık riski de artacaktır” dedi.

Şemsi Bayraktar, Ekim, Kasım, Aralık 2017’de Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep illerinin bir bölümünde son 67 yılın en kurak döneminin yaşandığını vurguladı.

Bayraktar, bu bölgelerin Mardin’in batısı, Şanlıurfa’nın güney batısı, Gaziantep’in güneydoğusu olduğunu, Şanlıurfa’nın hemen tamamında, Mardin’in büyük bölümünde, Diyarbakır’ın güneyinde, Gaziantep’in güneyi ve doğusunda da şiddetli kuraklık görüldüğüne dikkati çekti.

Barajlarda doluluk seviyesinin de azaldığını belirten Bayraktar, “her ne kadar halen tarımsal kuraklık boyutuna gelmese de önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal kuraklık riski de artacaktır. Bugünden planlamalar buna göre yapılmalı, arka arkaya kuraklık yaşayan çiftçilerin tarımsal faaliyetten kopmaması için gerekli önlemler alınmalı, olası bir kuraklık durumunda çiftçi kayıpları telafi edilmelidir” dedi.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 11.01.2018 10:27
Anahtar Kelimeler:
KuraklıkTZOBşemsi Bayraktar
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