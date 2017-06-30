Son gün 3 Temmuz

Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, standartlara uygun olmayan plakaların araç muayenelerinde ağır kusur kapsamına gireceği konusunda araç sahiplerini uyardı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosunu yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik olması, yazı şeklinin bold veya italik olması ve kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı. Yeni düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların Karayolu Trafik Kanunu'nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar muayeneden geçemeyecek.

Standartlara uymayan ve mührü olmayan plakaları 3 Temmuz’dan sonra çok ağır cezaların beklediğini belirten Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, “3 Temmuz’dan sonra sıkı bir denetime başlanacaktır. Bununda cezası çok ağırdır, 10 bin TL’nin üzerinde cezası vardır. Bugüne kadar o plakaları yapıp da takan sürücüler, bir an önce bu plakalarını söksünler, odamıza gelsinler ve resmi olarak standartlara uygun plakaları taksınlar” dedi. Başkan Suat Er, şu anki araçlarında standartlara uygun ve mühürlü olan plakalarda bir sıkıntı olmadığını kaydetti. İHA