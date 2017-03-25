Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğu Erdener, sosyal medyanın insanları farklı bir iletişim biçimine sevk ettiğini belirtti. İnternetin ve buna bağlı olarak sosyal medyanın yaygınlaştığını anımsatan Erdener, samimiyetin teknolojinin altınta zayıfladığını ifade etti. İnsan davranışlarının teknolojiyle paralel olarak farklılaştığına dikkati çeken Erdener, "İletişim biçimleri çok hızlı ve ciddi bir şekilde evrimden geçiyor. Çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gereken kimi zaman da adapte olamadığımız bir süreç bu. Biz bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç dahilinde de insanların birbirleriyle tanışma yöntemleri değişti. Online tanışma, evlilik programları gibi farklı tanışma yöntemleri var. İnsanlar ekranlara çıkarak, milyonlarca kişinin önünde evlilik teklifinde bulunuyorlar. Kendi çocukluğumu, üniversite öğrenciliğimi düşündüğüm zaman çok çeşitlenen sosyal iletişim biçimleri ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya da teknolojinin diğer uygulama araçları da bunun bir parçası" diye konuştu. Komşuluk ilişkilerine ne oldu dediğimizde kıymetli bir şeyi kaybediyor muyuz diye sorguladığımız zaman belki bir şeylerin farkına varacağız. O zaman da yüz yüze ilişkilerin kıymetini bileceğiz. Korumalı siteler, havuzlu siteler gibi yapılar yapılıyor. 10 bin kişi bir arada yaşıyor. Bir yandan da mahalleler var. Bu iki yaşam türünden birini tercih ediyoruz. Sanki yavaş yavaş mahalle duygusu gibi samimiyeti günümüzde arıyoruz. Taşlar sanırım yerine oturacak.’"
Sosyal medya değerleri bitiriyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğu Erdener, sosyal medyanın insanları farklı bir iletişim biçimine sevk ettiğini belirtti.
25 Mart 2017 Cumartesi 15:27
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