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Sosyal medya estetiğe yönlendiriyor

Sosyal medyanın gençler üzerinde, olumsuz etkileri olduğu sıkça konuşulan bir gerçek. ABD'de yayınlanan bir rapor, sosyal medyanın gençleri plastik cerrahiye yönlendirdiğini ortaya koydu

31 Ağustos 2018 Cuma 15:51
Sosyal medya estetiğe yönlendiriyor

Sosyal medyada paylaşılan öz çekim fotoğraflarının gençler arasında estetik ameliyat artışına neden olduğu ortaya çıktı. Amerikan Plastik Cerrahi Derneğinin resmi sağlık dergisi Plastic and Reconstructive Surgery’de yayımlanan rapora göre, 2017'de ABD’de 13 ila 19 yaşlarındaki 229 bin genç estetik ameliyat yaptırdı.

Estetik ameliyatlarda 2016'ya göre yüzde 11'lik artış kaydedildiği belirtilen raporda, bu operasyonlar için harcanan toplam miktarın da 6,5 milyar dolardan fazla olduğu kaydedildi. Raporu hazırlayan doktorlar Rod J. Rohrich ve Min-Jeoing Cho, ergenlerde plastik cerrahiye olan talebin önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, genç hastaların genellikle burun düzeltme, dudak çatlağı tedavisi, göğüs ve kulak küçültme gibi alanlarda estetik ameliyat yaptırdıklarını, sosyal medya nedeniyle botoks ve diğer enjeksiyon estetiğine yönelimin de arttığına dikkat çekti.

“Ortalama Y kuşağı hayatı boyunca 25 binden fazla öz çekim yapıyor. Bu astronomik bir rakam ve bu yaş grubundaki özgüven sorunundan kaynaklanıyor.” ifadeleri kullanılan raporda, İnstagram, Snapchat ve Facebook fotoğraflarının her kesimde, özellikle sosyal medyayı daha fazla kullanan gençler arasında estetik ameliyatları arttırdığı kaydedildi.
HABER MERKEZİ

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