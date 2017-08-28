Sözün bittiği yere geldik!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen baskında, aralarında anaokulu öğretmeni ve kimya mühendisinin de olduğu uyuşturucu şebekesi çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta bir evde uyuşturucu imal edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacaklarını tespit eden İstanbul polisi, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla şüphelilerin uyuşturucu üretimine başladıkları anda operasyon düzenledi.

Öğretmeni kurye olarak kullanacaklardı

Operasyonu gerçekleştiren polis, daha önce benzer suçtan çok sayıda kayıtları bulunan şebeke lideri kimyager Ç.B. (50), anaokulu öğretmeni E.Ö. (30), A.A. (38), E.Ö. (42) ve M.T.K.’yi (40) yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 60 milyon lirayı bulan 540 kilo yaklaşık 4 milyon adet captagon hap üretimi için hammadde, 60 kilo sıvı kimyasal madde, uyuşturucu hapları kurutmak için elektrikli fırın, hap üretim makinesi, hammadde öğütücü makinesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu hap imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.