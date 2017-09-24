Stres ve uykusuzluk Alzheimer’ı tetikliyor

Günümüzün en sık rastlanılan hastalıklarından biri olan Alzheimer'ın insanların korkulu rüyası olduğunu belirten Nöroloji ve Ağrı Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, "Her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer'da da stres en önemli etkenlerden biri" dedi.

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, Alzheimer hastalığında düzensiz hayatın hastalığın en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyleyerek, mücadele etmek için birkaç altın öneride bulundu. Özellikle yoğun stres ve baskı altında çalışan kişilerin hafıza bozukluğu yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Erdemoğlu, stres yönetimi konusunda daha etkili stratejiler üretmek için bireylerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Uzun süreli uykusuzluk ve yorgunluğun ilk etkilediği bilişsel mekanizmalardan birinin hafıza olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdemoğlu, unutkanlık ve dalgınlık şikayetleriyle mücadele etmek için yeterli, sağlıklı ve dinlendirici bir uyku düzeni olması gerektiğine vurgu yaptı. Unutkanlığın bir diğer sebebinin de hatırlanması gereken şeye ilk başta yeterince dikkat sarf edilmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Erdemoğlu, “Her gün alışveriş yaptığınız manavın giydiği kazağın rengine dikkat etmediyseniz, sonrasında hatırlamanız da mümkün değildir. Bilhassa yeni tanışılan kişilerin isim ve soyadına, mesleğine, bedenindeki ve simasındaki ilginç olabilecek noktalara özel dikkat gösterin” dedi.

Etkili bir hafıza performansı için beynin aktif tutulmasının şart olduğunu ve beyni sürekli aktif tutacak alıştırmaların büyük önem kazandığını ifade eden Prof. Dr. Erdemoğlu, Alzheimer hastalığının eğitimsiz kişilerle kıyaslandığında eğitimli kişilerde çok daha az görüldüğünü, bulmaca çözmek, sudoku benzeri zeka oyunları oynamak, satranç oynamak ve yabancı dil eğitimi almanın ileri yaşlarda daha iyi bir hafıza için herkesin kolayca uygulayabileceği etkinlikler olduğunun altını çizdi. Ancak yalnızca zihnin değil bedenin de aktif tutulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdemoğlu, düzenli aerobik ve egzersizin kan dolaşımını daha etkili hale getirerek beynin beslenmesine ve atık materyallerin beyinden uzaklaştırılmasına neden olduğunu ifade etti.

Hafızayı güçlü tutmak için iyi beslenme

Prof. Dr. Erdemoğlu, “Dahası aktif yaşam tarzını benimsemiş kişiler daha iyi uyur, stresle daha iyi mücadele eder, zihinsel performansı olumsuz yönde etkilediği bilinen alkol, ilaçlar, sigara, uyuşturucu gibi faktörlerden de uzak dururlar” diye konuştu.

Hafızayı güçlü tutmak için beslenmenin önemine de değinen Prof. Dr. Erdemoğlu, sadece 3 öğün yemeğin sağlıklı bir beslenme için yeterli olmadığını, özellikle B, C, E vitaminlerini sağlayacak özellikte meyve ve sebze de tüketilmesi gerektiğini söyledi. Günümüzde obezitenin hem tek başına çok ciddi bir sağlık sorunu teşkil ettiğini, hem de kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı ve çeşitli metabolik bozukluklara zemin hazırladığını belirten Erdemoğlu, “Aşırı kilo nasıl kalbi besleyen damarları daraltarak kardiyovasküler sorunlara davetiye çıkarıyorsa, yine benzer şekilde beyni ve sinir hücrelerini besleyen damarları da tıkayarak çeşitli zihinsel becerileri sekteye uğratmaktadır” dedi.

Alışkanlıklarda yapılacak değişikliklerle de hafızanın güçlendirilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Erdemoğlu, ev-araba anahtarı, uzaktan kumanda, cüzdan, saat gibi gündelik eşyalar hep belli yerlerde bulundurarak alışkanlık edilirse onları aramak için zaman kaybedilmeyeceğini ifade etti. İHA