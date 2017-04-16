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Su kuyusuna düşen kişi kurtarılamadı

Malatya'nın Kale ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

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Su kuyusuna düşen kişi kurtarılamadı
Malatya'nın Kale ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti. İlçenin Erenli Mahallesi'nde yaşayan Vahap Bağ, kendisine ait bahçede bulunan 20 metrelik su kuyusuna düştü. Bağ'ın kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, durumu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Bağ'ın 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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