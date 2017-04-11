Sualtının büyülü dünyası Deniz Müzesi’nde

Sergide sanatçının 35 yıllık sualtı arşivinden 120 fotoğraf sergileniyor.
Ünlü fotoğraf sanatçısı Ateş Evirgen’in 35 yıl boyunca Türkiye’nin dört bir tarafında yaptığı dalışlarda çektiği karelerinden oluşan ‘Türkiye Sualtı Dünyası’ adlı fotoğraf sergisi Kaleiçi Yat Limanı’ndaki Deniz Biyolojisi Müzesi’nde ziyarete açıldı. Açılışa her yaştan çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye denizlerinde çekilen 120 fotoğrafın yer aldığı sergide 150'yi aşkın deniz türünün tanımlandığını söyleyen Sualtı Fotoğrafçısı Ateş Evirgen, “Denizlerimizdeki ekosistem değişimlerine objektifimle tanıklık ettim. Marmara Denizi'nde bundan iki yıl önce fotoğraflarını çektiğim mercanlar bugün yok oldu. Bu nedenle çekilen her fotoğraf bilimsel bir arşiv değeri taşıyor. Deniz Biyolojisi Müzesi'nde bu serginin açılmasından ve Antalyalılarla buluşmasından dolayı çok mutluyum” diye konuştu. HABER MERKEZİ