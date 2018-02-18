Şubat ayında denize girdiler

İlçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 17, nem oranı yüzde 36 oldu. Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken Kemer'de güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahillerde zaman geçirmeyi tercih etti.

Bazı turistler denize girerken, bazıları köpekleriyle denizde eğlendi. Kemer Halk Plajı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları kitap okudu. Bazı turistler güneşin tadını çıkarmayı tercih ederken çocuklar deniz kenarında oyun oynadı.

Güneşli havayı balık tutarak değerlendiren Gökhan Tanırgan, yaptığı açıklamada, güneşli havayı fırsat bilip, olta takımını alarak sahilde balık tuttuğunu söyledi. Yetkililer, Antalya'nın salı günü yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.