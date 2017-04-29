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Sulama kanalındaki cesedinin kimliği belirlendi

Adana’da sulama kanalında bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

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Sulama kanalındaki cesedinin kimliği belirlendi
Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi sulama kanalı içinde erkek cesedi görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmadığı için ismi belirlenemeyen cesedin kimliğini belirlemek için polis 30-35 yaş aralığında yapılan kayıp başvurularını inceledi.
Cesedin, ailesi tarafından 25 Nisan günü kayıp başvurusu yapılan 32 yaşında Gürkan Tuncer'e benzediği belirlendi. Polisin bilgi vermesi üzerine gelen aile, cesedin Gürkan Tuncer olduğunu teşhis etti. Aile, daha sonra cenazeyi alıp defnetti. İHA
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Adli Tıp Kurumu
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