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Şüpheli çanta paniğe neden oldu

Hatay’ın Payas ilçesi E-5 karayolu üzerindeki şüpheli paket, polisi alarma geçirdi

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Şüpheli çanta paniğe neden oldu
Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda şüpheli paket olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları beklenirken olay yerine gelen Suriye uyruklu bir vatandaş, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yolcu otobüsünden indikten sonra çantayı unuttuğunu söyleyen Suriyeli'ye çantası, gerekli kontrollerin ardından teslim edildi. Vatandaşlar da olaydan sonra rahat bir nefes aldı. İHA
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