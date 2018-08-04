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Sur'un 49 yıllık terzisi

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 49 yıldır aynı mekanda terzilik yapan Sadık Yurt, ilk günkü heyecanla müşterilerine kıyafet dikiyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
Sur'un 49 yıllık terzisi

Tarihi ilçesinin ara sokaklarındaki dükkanında 1969 yılından bu yana terzilik yapan 69 yaşındaki Yurt, iş yerinde 55 yıllık ütüsü, 40 yıllık dikiş makinesi ile özenle takım elbiseler dikerek mesleğini yapıyor. Bir dönem yanında 7-8 kişi çalıştıran terzi, şimdilerde ise çırak bulamıyor. Sadık Yurt, mesleğe teyzesinin oğlunun yanında 10 yaşında çırak olarak başladığını, daha sonra gittiği İzmir ve İstanbul'da kalfalık döneminin ardından Diyarbakır'da 1969 yılından bu yana mesleğine devam ettiğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinde 49 yıldır aynı dükkanda ekmeğini kazandığını belirten Yurt, hazır giyimin yaygınlaşmasının terziliği etkilediğini belirtti. Mesleğini sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden Sadık Yurt, "Yeni nesil bizim verdiğimiz emeği vermiyor. Ama terzilerde halen kıyafet diktirenler var. Biz de onlarla mesleğimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Yurt, iş yerinde halen eski eşyaları kullanmayı sürdürdüğünü, ütüsünün kalfalık döneminden kalma olduğunu ve 55 yıldır kullandığını, 40 yıllık dikiş makinesinde de halen dikim yaptığını aktardı. Yanında çırak olarak yetişen 2 kişinin mesleği İstanbul'da sürdürdüğünü, onlarla halen görüştüğünü anlatan Sadık Yurt, yanında yetişen insanları görünce büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.
AA

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