Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
108288
ALTIN
146.839
DOLAR
3.4462
STERLİN
4.6011
EURO
4.0926

Suriyeli işçi 7. kattan düştü

Özel bir inşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu 21 yaşındaki inşaat işçisi, 7’inci kattan beton zemine düştü

14 Eylül 2017 Perşembe 16:38
11 Okunma
Suriyeli işçi 7. kattan düştü

Özel bir inşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu 21 yaşındaki inşaat işçisi, 7’inci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnşaat alanında ise gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirlendi. Eyüp ilçesi Alibeyköy semtinde özel inşaat firması tarafından yapılan binada korkunç bir kaza meydana geldi.

Suriye uyruklu 21 yaşındaki Bahaaeddin Shıhan isimli inşaat işçisi, henüz dış cephesi tuğla ile örülmemiş ve iskelesi olmayan inşaatın 7’inci katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli genç işçinin yardımına vatandaşlar koştu. Sıhhan’ın durumunun ağır olduğunu gören vatandaşlar, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan inşaat işçisi Sıhhan’ı hastaneye kaldırdı.

Suriyeli işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağılık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen emniyet ekipleri inşaat alanında inceleme yaptı.

Bu arada inşaat alanında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı ve inşaatın dış cephesinde iskele kurulmadığı görüldü.

İHA

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:03
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Astana'da kritik zirve
Astana'da kritik zirve
İlk ders pazartesi başlıyor
İlk ders pazartesi başlıyor
Düğün yolunda feci kaza      
Düğün yolunda feci kaza      

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim