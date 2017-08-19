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Suriyeliler Suriye'ye tatile gidiyorlar

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri hafta sonunda da devam ediyor

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Suriyeliler Suriye'ye tatile gidiyorlar
Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri hafta sonunda da devam ediyor. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri hafta sonunda da sürüyor. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor. Gümrük sahası kapısında uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, randevu tarihine göre AFAD tarafından kurulan çadırlarda bekletiliyor. Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki işlemlerinin ardından, polis tarafından çıkışları yapılıp ülkelerine gönderiliyor. AFAD yetkilileri, son 4 günde yaklaşık 10 bin Suriyelinin ülkelerine geçiş yaptığını aktardı. AA
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Kurban Bayramı
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