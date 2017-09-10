Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi bölgelerde bayramı geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor. Gümrük işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan sığınmacılar, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde, Suriye plakalı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor. Burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Suriyelilerin ülkeye girişlerine izin veriliyor. Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, bayram sonrası yaklaşık 7 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi. Bayramdan sonra Türkiye'ye dönen Hasan Abdullah, yaklaşık 2,5 yıl önce savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de eğitimine tekrar başlama fırsatı bulduğunu söyledi.

Sivas'ta aldığı üniversite öğreniminin ardından Suriye'ye döneceğini anlatan Abdullah, "Okula gitmeseydim ülkemde kalırdım. Ülkemde ailemi gördüm, çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil." şeklinde konuştu.

Abdulhakim Hamdo da savaşta babasını ve birçok akrabasını kaybettiğini, bu nedenle yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye sığındığını dile getirdi. Gelecek yıl her şeyin düzeleceğine inandığını belirten Hamdo, kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Türkiye'ye sonsuz minnet duyduklarını kaydetti. Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti. AA