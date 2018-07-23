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Susuzluğunuzu bu besinlerle giderin

Yaz aylarında hava sıcaklarındaki artışa bağlı olarak terleme ve sıvı kaybının daha çok hissedildiğini belirten, Diyetisyen Berna Ertuğ: "Vücuttaki her organın fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için kaybedilen sıvının yerine konulması ve düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor" dedi

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59
Susuzluğunuzu bu besinlerle giderin

Diyetisyen Berna Ertuğ, yaz aylarında salatalık, kavun, domates, çilek, yoğurt, karpuz, biber, kabak, marul ve limonun vücudun su ihtiyacını gideren besin maddeleri olduğunu söyledi.

İnsan vücudundaki su oranlarının korunmasının yaşamsal önem taşıdığını ifade eden Ertuğ, “Vücutta yüzde 2’lik bir su azalması olduğunda bile asit dengesinde değişimler meydana gelmektedir. Yüzde 7’lik bir değişim, insan vücudunda yorgunluk ve halsizliğe hatta halüsinasyon görmeye yol açabilir. Yüzde 10’luk bir değişim ise böbrek fonksiyonlarını sonlandırıp ölümle sonuçlanabilir. Vücut bazı zamanlarda daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar.

Sıcak havalar, hareket, fazla proteinli ve tuzlu besinlerin tüketimi, terleme, idrara çıkma gibi aktiviteler vücudun su ihtiyacının artmasına neden olur. Ayrıca vücut ısısını artıran ateşli hastalıklarda, solunum yolu ve ishal gibi sorunlarda, bağırsak yoluyla su kaybedilir.

Gün boyunca kaybedilen toplam su miktarı 2,5 litreye ulaşırken, pek çok kişi bunun bilincinde ve farkında olmadan vücudunu susuz bırakmaktadır. Hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmesi ve bu sayede vücudun fonksiyonlarını tamamlayabilmesi için vücudun su dengesinin korunması gereklidir” dedi.

“Çay ve kahve suyun yerini tutmaz”

Vücudun yeterli miktarda sıvı alabilmesi için günde en az 2-2.5 litre su tüketimi gerektiğini kaydeden Berna Ertuğ, “Vücut direncini kaybetmeden, susuzluk duygusu hissedilmeden su tüketilmelidir. Özellikle yaz aylarında asitli içeceklerin fazla miktarda tüketilmesi, içilen çay ve kahvenin de miktarının fazla olması, sık idrara çıkmaya ve sıvı kaybına yol açabilir.

Bu nedenle suyun yanında daha çok taze sıkıymış meyve suları, ev yapımı limonata, ayran ve maden suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Yaz aylarında egzersiz yapılırken de su tüketimine dikkat edilmelidir.

Egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-1.5 bardak, egzersiz sırasında ise 10-15 dakika aralarla yarım bardak su içilmelidir. Ayrıca sıcak havalarda beslenme programına vücudun su ihtiyacını karşılayan besinler dahil edilebilir.”

Susuzluğu gideren besin maddeleri

Yaz aylarında susuzluğun giderilmesi için 10 besin maddesinin tüketilmesi önerisinde bulunan Ertuğ, “Salatalık, içeriğinde yüzde 95 oranında su bulundurur. Dolayısıyla da yaz sıcaklarında kaybedilen sıvının yerine konulması açısından oldukça yararlı bir sebzedir. Kavun, yüzde 90 oranındaki su içeriği, iyi bir potasyum ve C vitamini kaynağı olma özelliğiyle kan basıncını düzenler, kabızlığı giderir ve tok tutar. Domates, içeriğindeki yüzde 95'e yakın su ile de hücreleri su kaybından kurtarır. Çilek, içeriğinde yüzde 90'dan fazla su miktarına sahiptir.

Kalp ve damar hastalıklarını önler, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Yoğurt, yüzde 80 oranında su bulunur. Serinletici bir özelliği vardır. Karpuz, su içeriği yüzde 92 oranındadır. B vitaminleri ile gün içinde enerjiyi korumaya yardımcı olur. Ancak yaz aylarında en fazla tüketilen ve serinlik veren karpuzun, yüksek miktarda şeker içerdiği unutulmamalıdır. Biber, içeriğindeki su miktarı, yüzde 90'dan fazladır. İçeriğindeki vitaminlerle, hücrelerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kabak, zengin su içeriği ile öne çıkmaktadır. Yapısında yüzde 90'dan fazla oranda su bulunduran sebzelerden biridir. Marul, ortalama olarak yüzde 95 oranında su bulunur. Bu bakımdan yazın marul tüketmek, vücudun su kaybını önemli ölçüde engeller. İçeriğinde yüzde 90’dan fazla su bulunduran limon, yaz aylarında şekersiz limonata şeklinde tüketilebilir.
İHA

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