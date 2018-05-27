Sivrihisarlı ev hanımlarının uzun yıllardır yaptığı süt reçelini iş ortağı Şirin Çakar ile birlikte açtığı lokantada satışa sunmaya karar veren Canan Damlaca, bu yerel lezzete olan ilginin hızla arttığını söyledi. Süt reçeli için birçok farklı şehirden talep aldıklarını vurgulayan Damlaca, bunları kargo yoluyla müşterilerine gönderdiklerini belirtti. Sivrihisar'ı ziyarete gelen bakanlara da süt reçeli ikramında bulunduklarını belirten işletme sahibi, kendilerine de bu lezzetli tatlıyı yollamaya devam ettiklerini dile getirdi.
Süt reçeline ilgi büyüyor
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine özgü olan ve ilçedeki vatandaşların vazgeçemediği lezzetlerin başında gelen süt reçeline ilgi farklı şehirlere de sıçradı
27 Mayıs 2018 Pazar 17:03