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'Suyu tasarruflu kullanın'

Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarının 40 dereyi bulması nedeniyle su tüketimi 3 Temmuz 2017'de 1 milyon 450 bin metreküpe ulaştı. Başkent'teki barajların doluluk oranının yüzde 31.74 seviyesinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu

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'Suyu tasarruflu kullanın'
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son bir haftadır hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği ve barajlarda buharlaşmaya bağlı su kaybının arttığı belirtildi. Artan sıcaklıklara bağlı barajlardaki buharlaşmanın 240 bin metreküpe ulaştığına işaret edilen açıklamada, "Bahçe sulamalarındaki artış nedeniyle, su tüketiminde çok yüksek rakamlar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi günü, Başkentlilerin oldukça önemli kısmı tatilde ya da memleketinde olmasına rağmen gerçekleşen 1 milyon 450 bin metreküplük tüketim bir rekordur." bilgisi verildi. Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranının 31.74 seviyesinde olduğu ve eylüle kadar su sıkıntısının öngörülmediği belirtilen açıklamada, su tasarrufu çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bahçeler hortumla değil yağmurlama sistemiyle sulanmalı. Kapı önleri, balkonlar, bahçeler önce süpürülüp sonra yıkanmalı. Suyun itici gücünden yararlanarak temizlik yapmaya çalışmak, israfa yol açar. Evdeki bozuk musluklar tamir ettirilmeli. Araçlar, hortumla değil kovaya doldurulacak suyla yıkanmalı. Bulaşık ve çamaşır makineleri, tam doldurulmadan çalıştırılmamalı. Sebze ve meyveler elde yıkanmak yerine, su dolu bir kapta yıkanmalı." AA
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