Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tüm sanıkların tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, 14 Nisan'da üç kişilik bilirkişi heyetiyle olay mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşmaya 16 Mayıs'ta devam edilecek.
Tahliye talepleri reddedildi
Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin tahliye talepleri rededildi
22 Mart 2017 Çarşamba 16:02
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