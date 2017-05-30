Taksicilerin sevinci kursağında kaldı

Kentteki tüm taksilerin havalimanlarından müşteri alabileceği yönündeki haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ( UKOME ) aldığı karar ile, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiği, UKOME toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaalanı taksi duraklarının tüm taksiler tarafından kullanılmasına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı.