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Taksicilerin sevinci kursağında kaldı

Önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla kentteki tüm taksiler havalimanlarından müşteri alabilecek diye bir haber ajanslara düştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu!

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Taksicilerin sevinci kursağında kaldı
Kentteki tüm taksilerin havalimanlarından müşteri alabileceği yönündeki haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiği, UKOME toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaalanı taksi duraklarının tüm taksiler tarafından kullanılmasına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı.
Konuyla ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı internet sitelerinde yer alan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiği, UKOME toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki: Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek bir Alt Komisyon toplantısı ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. Haberde geçen ifade de olduğu gibi havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksi durağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır. Karar konusu Alt Komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir.” İHA
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UKOMEIstanbül Büyükşehir Belediyesi
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