Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Taksim Camiinin temeli atıldı

Taksim'e yapılacak caminin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, caminin temeline ilk kazma vurulması ve harç dökme işlemi dualarla yapıldı. Kadir Topbaş temel atma töreninde iş makinesi de kullandı

17 Şubat 2017 Cuma 15:50
Taksim Camiinin temeli atıldı
HABER MERKEZİ

Taksim'de yapılması planlanan camiye İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin ardından cami inşaatının temel atma töreni Taksim'de yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda Taksim bölgesindeki cami eksikliğine dikkat çekilerek, caminin önemli bir eksikliği gidereceğine vurgu yapıldı. Ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, protokol ile birlikte caminin bölgeye hayırlar getirmesi ve çalışmalarının kazasız bir şekilde ilerlemesi için dua etti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri hep birlikte bölge mimarisine uyum sağlayacak şekilde planlanan caminin temelini attılar. Temel atma töreninin ardından iş makinesinin başına geçen Başkan Topbaş, bir süre makineyi kullanarak inşaat çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

‘Koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitiyor’

Taksim’in camisi eksik olan bir bölge olduğunu ifade eden Topbaş, “Kış aylarında gazete kağıtları üzerinde ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin ızdırapları hiçe sayıldı. Bu camiyle birlikte gazete ve koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitecek. Artık sokaklarda namaz kılma değil, gerçekten temiz, kültür aktiviteleri olan, içinde sergi alanları olan güzel bir yapı ortaya çıkacak” dedi.

İbadet kapasitesi 2 bin 575 kişi 

Caminin mimarlarından Selim Dalaman, Taksim'e yapılacak caminin art deco mimari stilinden esinlenerek, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedeflediğini söyledi. Caminin büyüklüğü, yapısı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.
İnşa edilecek caminin toplam kapalı inşaat alanı 12.574 metrekare olacak. Ana kubbe çapı 28 metre olacak caminin minare yüksekliği ise 61 metre. Toplam 2.575 kişinin ibadet edebileceği camide bir de sergi salonu bulunuyor. Caminin bodrum katında 165 araçlık otopark da var.
Anahtar Kelimeler:
TaksimKur’an-ı Kerim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alageyiklerin sayısı arttı
Alageyiklerin sayısı arttı
Koku delil sayılmalı
Koku delil sayılmalı
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
Koku alamamak büyük sorun
Koku alamamak büyük sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim