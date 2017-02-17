Taksim Camiinin temeli atıldı

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Taksim'de yapılması planlanan camiye İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin ardından cami inşaatının temel atma töreni Taksim'de yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda Taksim bölgesindeki cami eksikliğine dikkat çekilerek, caminin önemli bir eksikliği gidereceğine vurgu yapıldı. Ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, protokol ile birlikte caminin bölgeye hayırlar getirmesi ve çalışmalarının kazasız bir şekilde ilerlemesi için dua etti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri hep birlikte bölge mimarisine uyum sağlayacak şekilde planlanan caminin temelini attılar. Temel atma töreninin ardından iş makinesinin başına geçen Başkan Topbaş, bir süre makineyi kullanarak inşaat çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

‘Koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitiyor’

Taksim’in camisi eksik olan bir bölge olduğunu ifade eden Topbaş, “Kış aylarında gazete kağıtları üzerinde ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin ızdırapları hiçe sayıldı. Bu camiyle birlikte gazete ve koli kağıtlarında namaz kılma dönemi bitecek. Artık sokaklarda namaz kılma değil, gerçekten temiz, kültür aktiviteleri olan, içinde sergi alanları olan güzel bir yapı ortaya çıkacak” dedi.

İbadet kapasitesi 2 bin 575 kişi

Caminin mimarlarından Selim Dalaman, Taksim'e yapılacak caminin art deco mimari stilinden esinlenerek, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedeflediğini söyledi. Caminin büyüklüğü, yapısı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.