Taksim'de 'Gezi' önlemleri arttırıldı

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri dün sabah saatlerinde, 2013'te yaşanan olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı. Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatıld.

Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevrildi. Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.