Tarihi Isparta evleri tehdit altında

Isparta ’da tescillenmiş 223 tarihi Isparta evlerindeki yangınlar tedirgin ediyor. Çoğu atıl durumdaki evlerde çıkan yangınlarla tarihin yok olmasına Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir’den tepki geldi. Gazi Kemal Mahallesi’nde 17'nci yüzyıldan kalan tarihi sit evlerin yoğun olduğunu kaydeden Özdemir, Sülübey, Çelebilyer, Emre gibi mahallelerde de bu tarihi evlerin oldukça fazla olduğunu hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu evlere 40 bin liradan 200 bin liraya kadar hibe verdiğini ifade eden Özdemir, "Bizim ev sahiplerimizden ancak 20’si bu hibeden yararlandı. Bu yetmez. Böyle olunca ne yapmak gerekiyor. Biz ev sahipleriyle görüştüğümüz zaman uğraşamayacaklarını söylüyorlar. Zaten dedelerinden kalan hatıralarını unutmuş şekildeler. Bu evleri satalım dediğimizde fahiş fiyatlar isteniyor. Böylece tarihi evler yanmaya, çürümeye terk ediliyor" şeklinde konuştu. Özdemir, "Çok üzgünüz. İki gün önce bir evimiz yandı. 15 gün önce başka bir ev yandı. Geçen sene yanan evler ortada" dedi.

‘Yanıyor ve biz izliyoruz’