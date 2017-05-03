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Tarihi Isparta evleri tehdit altında

Isparta’da Osmanlı’dan kalan ve bakanlık tarafından koruma altına alınan 223 ev neronların tehdidi altında. Son 15 günde yanan üç tarihi ev kullanılamaz hale geldi

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Tarihi Isparta evleri tehdit altında
Isparta’da tescillenmiş 223 tarihi Isparta evlerindeki yangınlar tedirgin ediyor. Çoğu atıl durumdaki evlerde çıkan yangınlarla tarihin yok olmasına Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir’den tepki geldi. Gazi Kemal Mahallesi’nde 17'nci yüzyıldan kalan tarihi sit evlerin yoğun olduğunu kaydeden Özdemir, Sülübey, Çelebilyer, Emre gibi mahallelerde de bu tarihi evlerin oldukça fazla olduğunu hatırlattı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının bu evlere 40 bin liradan 200 bin liraya kadar hibe verdiğini ifade eden Özdemir, "Bizim ev sahiplerimizden ancak 20’si bu hibeden yararlandı. Bu yetmez. Böyle olunca ne yapmak gerekiyor. Biz ev sahipleriyle görüştüğümüz zaman uğraşamayacaklarını söylüyorlar. Zaten dedelerinden kalan hatıralarını unutmuş şekildeler. Bu evleri satalım dediğimizde fahiş fiyatlar isteniyor. Böylece tarihi evler yanmaya, çürümeye terk ediliyor" şeklinde konuştu. Özdemir, "Çok üzgünüz. İki gün önce bir evimiz yandı. 15 gün önce başka bir ev yandı. Geçen sene yanan evler ortada" dedi.

‘Yanıyor ve biz izliyoruz’

Türkiye’de çok önemli bey evleri olduğunu Isparta’da bunun örneklerinden Alaybeyoğlu evinin bulunduğu kaydeden Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, "Bu ev yandı gitti. Sadece yanıyor ve biz izliyoruz. Çok üzgünüz. Eğer vatandaş kendisi uğraş vermiyorsa yerel yönetimler olarak el konulması lazım. Bu evleri tarihi alan, sit alanı ilan etmekle bu evler tarihi konumda olmuyor. Bunların ciddi şekilde ele alınıp kullanarak korunması gerekiyor. Bu evler atalarımızdan kaldı. Bu evlere sahip çıkmamız gerekiyor. Hem turizm değeri hem de maneviyat açısından sahip çıkılmalı" ifadelerini kaydetti. İHA
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