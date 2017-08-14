Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçi bekliyor Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki kayalıkların zirvesinde yer alan kale, tarihi, konumu ve manzarasıyla dikkati çekiyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki kayalıkların zirvesinde yer alan kale, tarihi, konumu ve manzarasıyla dikkati çekiyor. Kanyondaki kayalıkların zirvesinde, Urartular zamanında yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, tarihi ve konumuyla dikkati çekiyor. Zamanında savunma amacıyla yapılan, gizli bir giriş kapısı bulunan kale, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara da sunuyor. İl merkezine 45, ilçe merkezine 15 kilometre uzakta yer alan, üç tarafı uçurum olan kalenin girişi, batısında bulunuyor. Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, bu yapının, bugüne kadar ulaşıp ayakta kalabilen nadir kalelerden olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığına kalenin restorasyonu için taleplerini ilettiklerini belirten Alantar, "Daha önce buranın aydınlatılması yönünde çalışmalar yapıldı. 2018'de restorasyon çalışması uygulamaya alınacak. Ardahan Kalesi gibi burasını da turizme kazandırmış olacağız." dedi. İstanbul'dan bölgeye gelen Pakize Kara, "Büyüleyici bir kale, manzara hakikaten çok güzel. Kaleye ulaşmak çok zor, ulaşınca ise izlemeye değer zenginlikler var." diye konuştu. AA

