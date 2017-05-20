Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısının artması, hem çiftçileri endişelendiriyor hem de zirai faaliyetleri olumsuz etkiliyor. Karapınar ilçesinde, bu yıl derinliği 50 metreyi bulan farklı büyüklükte 7 obruk meydana geldi. Obruk sayısının artması, tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı bugünlerde Karapınarlı çiftçilerin, tarlada çalıştıracak işçi bulmasını da zorlaştırdı. Akkuyu mevkisindeki tarlasında, 8 yıl önce, 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğinde obruk oluşan çiftçi Mustafa Yarımoğlu, yaptığı açıklamada, obruğun tarlada çalıştığı sırada meydana geldiğini söyledi. O günden bu yana obruğun çevresinin genişlediğine işaret eden Yarımoğlu, başka yerlerin de göçmeyeceğinden emin olamadıklarını belirtti. "Tarlada çalışırken sürekli korku içindeyiz." diyen Yarımoğlu, obrukların tarlada çalıştıracak işçi bulmalarına da engel olduğunu ifade etti. AA
Tarlada çalıştıracak işçi bulamıyorlar
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısının artması, hem çiftçileri endişelendiriyor hem de zirai faaliyetleri olumsuz etkiliyor.
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:35
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