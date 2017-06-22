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Tartışmalı heykele tepki gecikmedi

Düzce Belediyesi tarafından Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kavşağa, 'Rabia' heykeli konuldu.

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Tartışmalı heykele tepki gecikmedi
Düzce Belediyesi tarafından Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kavşağa, 'Rabia' heykeli konuldu. Belediye Başkanı Mehmet Keleş 'Rabia heykeli' için, "Ölümsüzleştirmek için böyle bir kavşakta hayata geçirdik. Kavşak henüz bitmedi. Altındaki kısmı da yapıldığında daha da güzel olacak. Az ilerde bir kavşak daha var, TOKİ konutlarının önünde. Bu iki kavşak birbirine bağlandığında burası çok büyük bir kavşak haline gelecek" dedi. Ancak AKP'li Düzce Belediyesi'nin kente rabia işareti yapan heykel dikmesine tepki gecikmedi. Eylemciler rabia heykelini bayraklarla örttü.
Düzce Ülkü Ocakları üyeleri, belediye tarafından kavşağa dikilen Rabia işareti heykeline tepki gösterdi. Ülkü Ocakları üyeleri Anıtparkta toplanıp heykelin bulunduğu kavşağa kadar ’Bozkurt Türkün milli sembolü’ sloganı atarak yürüdü. Ülkücüler, heykeli Ülkü Ocakları bayrağı ile kapattı. HABER MERKEZİ
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