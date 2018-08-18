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Tatil sonrası kâbusa dönüşmesin

Uzun bayram tatilleri süreçlerinin ardından birçok çalışan iş yaşamındaki motivasyonunu sağlamakta güçlük yaşıyor. Uzman Psikolog Yelda Öge, tatil dönüşü motivasyon kaybı yaşamamak ve bu durumu önlemek adına açıklamalarda bulundu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:52
Tatil sonrası kâbusa dönüşmesin

Tatil sonrasında tekrar işe, yoğun tempoya geri dönmenin insanları ruhsal ve fiziksel olarak yıpratabileceğini söyleyen Öge, tatil dönüşlerinde ruhsal ve fiziksel olarak motivasyon kaybını yaşamamak adına bir takım önerilerin önemli olduğunu belirtti. Uzman Psikolog Yelda Öge “Özellikle tatilin son gününü bir gün önceye taşımak, yani bir iki gün öncesinden tatilden dönmeyi sağlamak ve evde dinlenerek zaman geçirmek birinci olarak yapabileceğimiz ilk adım.

İkinci olarak da Tatilden döndükten sonra yoğun bir iş temposu içerisine girmek bizim için motivasyonumuzu kaybettirecek bir durumdur. Bu yüzden de yoğun bir iş temposu durumu oluşturmamak, özellikle ilk bir iki gün önemli toplantıları, önemli görüşmeleri birazcık ertelemek, iş yoğunluğunu azaltmak, haftayı birazcık daha sakin ve rahat geçirmeye çalışmaya dikkat etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

Molalar verin, sosyalleşmeye çalışın

Yelda Öge, gün içerisinde sürekli aynı yerde bulunmanın bir süre sonrasında kişide gerginliğe sebebiyet vereceğini belirterek “Bir diğeri iş hayatımızda uzun saatler iş ortamında kalıyoruz ve tatil sürecinde uzun saatler tek bir kapalı ortamda kalmamız çok gerçekçi ve de mümkün değil açıkçası.

Bu durum özellikle işte yorgunluk, istek kaybı, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşamamıza sebep olacak. Bu yüzden sık aralıklarla kısa molalar vermeliyiz. Yani iki saatlik aralarla maksinum olarak 15-20 dakikalık aralar vermeye dikkat etmeliyiz” dedi.

Bunun yanı sıra en önemlilerinden biri olan sosyalleşmenin motivasyon sağlayıcı bir unsur olduğunu ifade eden Öge “Özellikle tatilden döndüğümüz ilk hafta akşam iş çıkışlarında konsere gitmek, sinemaya gitmek, arkadaşlarla dışarıda buluşmak, zaman geçirmek kişiye yarar sağlayacaktır. Sosyal etkinliklere devam etmeliyiz. Ya da kendimize zaman ayırıp hobilerimizle ilgilenmeliyiz, yürüyüş yapmalıyız. Yani iş ve ev arasında o yoğun temponun ortasına tekrar girmemeye çalışmalıyız.

Bir program oluşturmalıyız bu anlamda. Eğer bunları uygulayabilirsek, uyku ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemek, biraz egzersiz yapmak, sevdiklerimize daha fazla zaman ayırmak, iş saatlerini biraz kısıtlamak, molaları arttırmak bunların hepsi bizi iş hayatımızda verimliliğimizin artmasına sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

Zihinsel sorgulamalardan kaçının

Tatil sürecinde zihinsel sorgulamalar içerisinde olmak daha sonrasında kişide olumsuz etkiler oluşturacağını söyleyen Uzman Psikolog Öge bu durumdan kaçınmamız gerektiğini belirtirken “Tatil sürecinde kendinizle çok baş başa kaldığımız için zihinsel sorgulamalar yapma şansımız da oluyor. Bu yüzden zihinsel sorgulamalara dikkat etmeliyiz, bunlardan uzak kalmalıyız yoksa yaptığımız tatilin bizim için motivasyon arttırıcı bir etkisi olmaz. Tam tersine verimliliğimizi ve motivasyonumuzu düşürür.

Dinlenmek yerine daha çok kendimizi yormuş oluruz. Zihinsel sorgulamalar tabii düşüncelerimize zihnimizde dur dediğimizde hemen durabilecek bir şey değil. Bu yüzden de ne yapacağız? Dikkatimizi başka şeylere çekmeye çalışmalıyız. Örneğin zihinsel sorgulamalarımız yoğun olduğunda sevdiğimiz biriyle telefonda konuşabiliriz dikkatimizi dağıtmak için. Kitap okuyabiliriz, müzik dinleyebiliriz ya da fiziksel olarak güç gerektiren bir aktiviteye dahil olabiliriz. Örneğin plajda voleybol oynayabiliriz gibi, bunlar bizim dikkatimizin dağılmasına sebep olacaktır. Böylece zihinsel sorgulamalardan uzak kalacağız” tavsiyelerinde bulundu.
İHA

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