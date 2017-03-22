İzmir’deki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı. İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu, Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu ve diğer aile bireyleri taziyeleri kabul etti. Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına; gazeteci-şair Yılmaz Odabaşı, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kani Beko ve CHP Grup Başkan Vekili Levet Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından araca taşınan Talipoğlu'nun naaşı alkışlarla uğurlandı. Talipoğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. İHA
Tayfun Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’deki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
22 Mart 2017 Çarşamba 16:04
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