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Tek ağaçta 10 çeşit meyve yetiştirdi

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, merak ederek başladığı aşılama tekniğini kullanarak bahçesindeki erik ağacında 10 çeşit meyve yetiştirmeyi başardı

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:27
Tek ağaçta 10 çeşit meyve yetiştirdi

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 farklı tür meyve yetiştirmeyi başardı. Merkeze bağlı Kasımcan köyünde yaşayan çiftçi Seyfettin Kamacı, yurt dışından gelen bir misafirinden öğrendiği aşılama tekniğini bahçesinde bulunan ağaçlara uyguladı.

Bahçesindeki erik, üzüm ve dut ağaçlarını aşılayan Kamacı, bu sayede erik ağacından 10, üzüm ve dut ağaçlarından da üçer çeşit meyve elde etti. Kamacı, bahçesindeki erik ağacına 2 yıl önce can erik, kara erik, alça, nektarin, Bursa şeftalisi, sarı erik, Japon eriği, ordubad kayısısı, şalak kayısısı ve ak kayısı dalları aşıladı. Ağaçtaki tüm türler bir süre sonra yetişerek meyve verdi.

Bu yıl aşılı ağaçtaki meyveleri toplayan çiftçi Kamacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir aşılama yöntemi denediğini, gelecek yıllarda bu işi daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Daha önce aşılamayı duyduğunu fakat nasıl yapıldığını bilmediğinden araştırma yürüttüğünü aktaran Kamacı, "Ben başlarda aşı işlerine çok meraklıydım, bir arkadaşım bildiğini söyledi, arkadaşım yaptıktan sonra ben de öğrendim, ondan sonra her dala bir çeşit bıraksam nasıl olur diye düşündüm. Bunları deneyerek bütün çeşitleri tek ağaçta toplamayı başardım." dedi.

Kamacı, aşılama yaptığı ağacın görenler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, "Şimdi ağaçlara çekirdeğine göre aşı yapıyorum, mesela elma, armut ve ayva diyelim, bunların çekirdekleri ve genleri aynıdır. Bunların bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim. Mesela şeftali, kayısı, Japon eriğinin bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim." diye konuştu.

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