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Teknolojik bağımlılık obezite yapıyor

Türkiye'de obezitenin en fazla İç Anadolu Bölgesi'nde görüldüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, “Teknolojik bağımlılık obezite ihtimalini artırıyor" uyarısında bulundu

19 Haziran 2018 Salı 18:18
Teknolojik bağımlılık obezite yapıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, obezitenin en fazla İç Anadolu Bölgesinde görüldüğünü ve teknolojiye bağlı olarak yaşamanın obezite ihtimalini arttırdığını söyledi. Obezitede en sık görülenin ise beslenme bozukluğu olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, “Obezite kelime anlamıyla beraber vücutta aşırı yağ birikmesi anlamına gelir. Vücudumuzda belirli oranlarda yağ bulunabiliyor. Erkekler için yüzde 15 bayanlar için ise yüzde 25 oranında toplam vücut ağırlığımızın yüzde 15 veya yüzde 25 yağ bulunması normaldir.

Erkeklerde yüzde 25 yüzde 30’un üzerinde yağ oranı çıktığı zaman artık kiloluyuz yani obeziteyiz anlamına geliyor. Türk toplumunda obezite yüzde 32’dir. En fazla İç Anadolu Bölgesinde gözükmektedir. Biraz daha gelişmiş bölgelerde obezite oranı biraz daha fazladır. Çünkü hareketsiz hayat, teknolojiye bağlı olarak yaşamak aşırı hızlı ve düzensiz beslenmek obezite ihtimalini biraz daha arttırmaktadır. Obezite çocukluktan itibaren genetik yatkınlığa bağlı olarak oluşabiliyor. En sık görülen ise beslenme bozukluklarıdır” dedi.

Obezitenin kriterleri nelerdir?

Kimlerin obez olarak değerlendirildiği konusunda bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, vücut kitle endeksinin 35’in üzerinde olduğu takdirde insan sağlığının tehlike de olduğunu belirtti. Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, “Dünya Sağlık Örgütü vücut kitle endeksi diye bir hesaplama ortaya koymuştur. Vücudumuzdaki ağırlığımızı kilogram cinsinden ağırlığımızın vücudumuzun metre cinsinden karesine böldüğümüzde elde ettiğimiz değerdir.

Örnek olarak 100 kiloyuz. Boyumuzda 1.70’tir. 100’ü 1,7’nin karesine böldüğümü değer bizim vücut kitle endeksimizi belirliyor. Bu değer 18’in altındaysa, zayıf olarak değerlendiriyoruz. 18-22,5 arasında ise normal kilolu olarak değerlendiriyoruz. 22,5-30 arasında ise hafif kilolu, 30’un üzerinde isek artık kilolu olarak değerlendiriyoruz. Vücut kitlen endeksimiz 35’in üzerinde ise artık sağlığımızın tehlikede olduğunun göstergesidir” diye konuştu.

Obezite hastalığının sosyal hayattan insanları geri bıraktığını ve depresyona meyilli bir hale getirdiğini aktaran Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, obez insanların da şeker hastalığına yakalanma ihtimallerini yüzde 85 oranında aktardığını ifade etti.

En büyük sağlık problemlerinden biri

Obezite’nin Türk toplumu içerisinde en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Deneme Türkiye’nin obezite konusunda ilk 3’e girebileceğinin altını çizerek, “Obezite de tedavi aşamalarından ilki medikal tedavidir. İlaç ve diyet destekli olan bir tedavi örneğidir.

Spor destekli kilo verdirmeye çalışıyoruz. Bunda başarılı olamayan hastalara hayat şartlarını değiştirmiş, diyetine sadık kalmış hastalara da artık cerrahi operasyon yaptırıyoruz. Günümüzde yapılan istatistik çalışmalarda diyet ile verilen kiloların ancak yüzde 5’nin verildiği görülmüştür. Yüzde 95 hasta ise verdiği kiloları geri alabiliyor. Mide balonu ve mide kelepçesi gibi yöntemler uygulanıyor.

Bunların vücudumuz da ömür boyu kalmaları mümkün değildir. 6 ay veya 1 yıl içerisinde çıkarıldığında hastaların aynı kilolara ulaştığı görülmüştür. Bunun süresinde de cerrahi operasyonlar yapılıyor” şeklinde konuştu.
İHA

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