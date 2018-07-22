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Teknolojik ilerlemenin bedeli ağır

Teknolojik ilerlemeler ile birlikte elektromanyetik maruziyetin arttığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Cep telefonu kullanımı, kablosuz internet bağlantısı ve bilgisayar kullanımı beyin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir" dedi

22 Temmuz 2018 Pazar 16:05
Teknolojik ilerlemenin bedeli ağır

“22 Temmuz Dünya Beyin Günü" dolayısıyla bir açıklama yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Terzi, nörolojik hastalıkların dünyadaki ölüm nedenlerinin başında geldiği bilgisini verdi. Yaşlanan nüfusla birlikte Alzheimer, parkinson ve inme (felç) gibi hastalıkların sıklığının arttığını ve yakın gelecekte bu oranların daha da artmasının beklendiğini ifade eden Terzi, “Ayrıca hemen her yaş grubunda görülebilen baş ağrısı, epilepsi, multipl skleroz(MS), kas hastalıkları gibi diğer nörolojik hastalıklar da insan yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Tüm bu beyin hastalıklarından korunmak ve eğer bu hastalıklar söz konusu ise bu hastalıkların tedavi sürecinde başarılı olabilmek açısından beyin sağlığımızı korumak oldukça önem taşımaktadır" dedi.

Teknoloji beyin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor

Teknolojik ilerlemelerle birlikte elektromanyetik maruziyetin arttığını anlatan Terzi, “Cep telefonu kullanımı, kablosuz internet bağlantısı, bilgisayar kullanım oranı gittikçe artmakta ve bunlar beyin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi problemler elektromanyetik maruziyeti fazla olanlarda daha fazla görülebilmektedir.

Teknoloji ile çok erken yaşlarda tanışan ve saatlerinin önemli bir kısmını bu alanda geçiren çocuklarda ve erişkinlerde bazı psikolojik problemler de daha fazla görülmektedir” şeklinde konuştu.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Toplumda artan aşırı ve gittikçe artan çevre kirliliğinin de beyin sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Terzi şu bilgileri verdi:

“Beyin sağlığımızı korumak için sigara ve alkolü bırakmak, sağlıklı beslenmek, tuz tüketimini azaltmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, tansiyon -diyabet gibi hastalıkları kontrol altında tutmak, ideal kiloyu koruyabilmek, uyku düzenine özen göstermek, cep telefonu- bilgisayar gibi teknoloji ürünlerini sağlıklı kullanabilmek oldukça önemlidir. Beyin sağlığı için düzenli bir uyku önemlidir.

Sağlıklı bir uyanıklık hali için iyi bir uyku gerekmektedir. Beyin hastalıkları ortaya çıkmadan tüm bu koruyucu tedbirleri almak gerekmektedir. Beyin sağlığı bozulduğunda ortaya çıkan problemleri düzeltebilmek bazen zor ve uzun bir süreci gerektirmektedir. Beyin sağlılığı ile ilgili hem koruyucu tedavi hem de hastalıkla olan mücadelede nöroloji uzmanı takibi önemlidir. Sağlıklı bir beyin için hayatımızın her döneminde sağlıklı yaşama özen göstermeliyiz."
İHA

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