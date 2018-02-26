Telefon alayım derken dolandırılmayın

Son yıllarda elektronik cihazlar arasında özellikle telefonlar yetkili bayiler yerine internet ortamından alınıp satılıyorlar. Alım-satım yapan vatandaşlar da kimi zaman sahte paralarla, kimi zamanda aldığı cihazın anlatılandan farklı çıkması gibi durumlarla karşı karşıya kalarak dolandırılabiliyorlar. Telefoncu esnafı ise bu durum karşısında vergi verdikleri için haksız bir rekabet ortamı olmasından yana dertli.

Eskişehir'deki telefon satıcısı Ali Murat Özgör, işletmelerden alım-satım yapılmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi. Özgör, "Sıfır telefonlarda sıkıntı yok. Dışarıdan da alınabilir ama işletmelerden alınması daha garanti.

Çünkü yerimiz, yurdumuz belli. Herhangi bir sıkıntı yaşandığında muhatap belli. Biz ürün satarken kaşemizi basıyoruz, imzamızı veriyoruz. Elden aldıkları zaman biraz daha ucuza alıyorlar ama olumsuz yanları da oluyor. Bunları da gözardı etmemek gerekir.

Bizim vergimiz, kiramız, stopajımız yani devlete ödememiz gereken paralar var. Biz bunları ödüyoruz, ama dışarıdan satış yapanların herhangi bir vergi durumu olmadığı için, bir malı biz 2 bin 300 liraya satarken kendisi 2 buçuğa satabiliyor. Her hangi bir arıza durumunda da alan müşterinin karşısında bir muhatap bulamama durumu da mevcut" dedi.

Bilinen yerler tercih edilmeli

20 yıldır telefon sektöründe çalışan Ekrem Kıçır da sosyal medya üzerinden telefon satın alan vatandaşların çok geçmeden kendilerine gelerek dert yandıklarını ifade etti. Kıçır, "Cep telefonunda genelde 2. el alım-satım olduğu zaman yerleri belli olan mekanlardan alınması bence daha mantıklı. Sosyal medyadan çok telefon satılıyor. Birkaç gün sonra da satın alan arkadaşlar bize gelerek, 'Bunun sesi karşıya gitmiyor, bunun şebekesi kötü çekiyor, bu cihaz bize denildiği gibi değil' diyorlar. Karşılarında bir muhatap yok. Adam kendi isminde olmayan bir hesap açıyor.

Oradan da istediği bütün kötü niyetini insanlara aşılıyor. Biz telefoncuyuz. Vergi veriyoruz, kira veriyoruz, sigortalı işçi çalıştırıyoruz. Belirli giderlerimiz var. Buradan 2. el cep telefonu satıyorum. Faturası olmadığı halde alan kişi 6 ay sonra geliyor ve 'Ağabey ben bunu 6 ay önce senden aldım. Bu cihazının şurasında bir sıkıntı var' dediğinde yardımcı oluyoruz. Sosyal medya üzerinden telefon alan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Telefonu alacağınız insanı ya çok iyi tanıyacaksınız, ya evini yurdunu bileceksiniz, ya da işinizi sağlama alıp alacaksınız. Ben şuana kadar bu şekilde telefon alıp da yüzü gülen birisini görmedim" diye konuştu.

‘Sahte paradan mağdur oldu’

Son olarak 4 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Tayfun Evsen de geçenlerde bir tanıdığının ürününü sattığında sahte para ile dolandırıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu şekilde ciddi şekilde mağduriyet yaşanabiliyor. Ayıplı mal alabiliyor, aldığı üründen muhatap bulamıyor. Bildiğim kadarıyla bu tarz ortamlarda profil açmak çok kolay. 10 saniyede üyelik açıp hemen satış yapabiliyorsunuz. Olmayan bir ürünü internetten resmini kopyalayıp, kaparo yani ön ödeme alıp insanları dolandırabiliyorlar. Mesela piyasası 2 bin lira olan bir ürünü bin lira yazıp, 50-100 lira kaparo alarak, insanları dolandırabiliyorlar. Alan vatandaşlar için yegane önerebileceğim olan, mümkünse bizim gibi esnaf ya da bir mağazayı tercih etsinler.

En azından mağdur olmazlar. Bu teknoloji. Elbet bizim verdiğimiz cihazda da problem olabilir. Sonuçta insan ürünü. Hata olabilir ama bunun telafisi olur. Böyle sıkıntılar çok yaşıyoruz. Geçenlerde bir ağabeyimiz sahte paradan mağdur oldu. Ürününü sattığında sahte para vermişler. Bu tarz sıkıntılar insanların başına gelebiliyor. Çok dikkatli olmaları, profilleri dikkatli incelemeleri lazım.”

İHA