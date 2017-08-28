Telefon bağımlılığının bedeli var

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Büyükgöl, akıllı telefon kullanımının arttığını söyleyerek, “Biliyorsunuz ki akıllı telefonların satış rakamlarıyla değerlendirildiğinde günümüzde ne kadar önemli bir noktaya ulaştığını görmekteyiz. Şu an dünyada 1,5 milyardan fazla akıllı telefon kullanan kişi mevcut. Akıllı telefonlar insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Son yıllarda akıllı telefon kullanımı giderek artmaktadır. 2012‘de yapılan bir çalışmada akıllı telefon kullanım oranının yüzde 79 olduğu gösterilmiştir. Yani akıllı telefon kullanımının gittikçe arttığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında akıllı telefon kullanımının el sinirleri üzerindeki etki sinin amaçlandığını belirten Uzm. Dr. Faik İlik de, “Çalışmamızda akıllı telefon kullanımının medyan sinir üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 40 akıllı telefon, 22 klasik cep telefonu kullanan toplam 62 kişi çalışmamıza dahil edildi. Çalışmamızda akıllı telefon kullanım sıklığı kullanımına bağlı el kaslarındaki ağrı, fonksiyonel durum, çeşitli bilimsel skalalarla değerlendirildi. Medyan sinir fonksiyonu ise sinir ileti çalışmaları EMG cihazında sinir ileti çalışmalarıyla değerlendirildi. Çalışmamızdaki sonuçlara göre eski tip cep telefonu kullananlara göre akıllı telefon kullanımının medyan sinir üzerine etkisi daha azdır. Ama şöyle de bir durum var; akıllı telefon kullanımının sıklığı arttıkça bu etkilenmenin daha fazla arttığını gözlemledik. Bu yüzden akıllı telefonu özellikle bağımlılık düzeyinde kullananlar sağ el dış parmaklarında uyuşma olması durumunda özellikle elekrofizyolik inceleme yapılması gerekmektedir. Bu hastaların nöroloji uzmanları tarafından takip edilmesini önermekteyiz” şeklinde konuştu.İHA