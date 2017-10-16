Telefon yerine salatalık çıkabilir

Cep telefonu alım satımlarında internet ortamındaki çeşitli uygulamalar ve sayfalardaki dolandırıcı şahıslara dikkat. İnsanların büyük meblağlar vererek güvenilir olmayan kişilerden aldığı cihazlar hüsrana uğratabileceği gibi uzak noktalardan gelen kargoların içinden ‘salatalık’ gibi birbirinden ilginç, hayret uyandıran şeyler çıkabilir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte hazırlanan çeşitli e-ticaret aplikasyonları ve internet sayfaları, yararlarının yanında zararlarını da içinde barındırıyor. Dolandırıcılık olaylarının hemen her gün yaşandığı farklı mecralarda, cep telefonu alım-satım alanlarında da bu vakalar artmaya başladı. Elden satış yapan cep telefonu dolandırıcıları arızalı ve yan sanayi ürünleri alıcılara satıp ardından sırra kadem basarken, uzak noktalardan cep telefonu satışı yapan dolandırıcılar ise, fotoğrafını çektiği ürünün yerine kargo içerisine farklı şeyler koyarak adeta dalga geçercesine kişileri dolandırıyor.

Bu şahıslardan çok fazla alışveriş yapılıyor

Eskişehir’de cep telefonu satış mağazası sorumlusu Barış Çekiç, son zamanlarda artan cep telefonu dolandırıcılığı hakkında konuşarak, “Cep telefonu uygulamaları ve çeşitli siteler olsun bizim de satışımızı çok rahatlatıyor. Şehrimizin dışındaki insanlara ulaşabiliyoruz, cihaz gönderimi sağlayabiliyoruz. Ancak cep telefonu işiyle alakası ve bilgisi olmayan elden alıp satan bazı şahıslar da bu mecraları kullanıyor. Maalesef insanlarımız da bu şahıslardan çok fazla alışveriş yapıyor. Bunun nedeni 50-60 lira daha ucuz diye tercih ediyorlar. Ne olduğu belli olmayan cihazları, ne olduğu belli olmayan şahıslardan alarak kendilerini çok kötü riske atıyorlar. Her gün bu alım-satım sayfa ve uygulamalarında çok kişiden şikayet gelerek, yaşadıkları cep telefonu dolandırıcılıklarını paylaşıyorlar. Buna şaşırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Kargo geliyor içinden salatalık çıkıyor

Çekiç, farklı şehirlerden kargo ile cep telefonu gönderen bazı dolandırıcıların vatandaşla adeta dalga geçercesine paket içerisine salatalık koyduğundan da bahsederek, “Sektörümüzde bulunan cihazlar pahalı, en ucuz cihaz 500 liradan başlıyor 4 bin liraya kadar devam ediyor. Böyle cihazları alırken, cep telefonu mağazalarından alınması gerektiğini düşünüyorum. En azından bir sıkıntı bir problem yaşandığında, muhatap alacak yeri yurdu belirli olması lazım. Fakat maalesef bilgisizlikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ve çözemiyorum vatandaşlar çok riskli işler yapıyorlar. Duyuyoruz çevreden vatandaş şahsa para gönderiyor, kargo geliyor içinden salatalık çıkıyor” şeklinde konuştu.

Herkes cep telefonu satıyor

Çekiç, vatandaşların güvenilir mecralardan alışveriş yapmaları halinde büyük meblağlar vererek aldıkları cep telefonlarından memnun kalacaklarını hatırlatarak, “Her gün görüyoruz paylaşımlarda, ‘Aldığım telefon çalıntı çıktı, telefon aldım dolandırıldım, aldığım ürün bozuk çıktı’ diye yazıları. İnsanların biraz daha güvenilir cep telefonu satış merkezleri ve mağazalara yönelirse daha iyi olur. Ben uzun zaman İstanbul’da bu işi yaptım, ancak orada böyle durumlarla karşılaşmadım. Eskişehir’de tramvay vatmanından, güvenlik görevlisine, üniversite öğrencisine kadar herkes cep telefonu satıyor. Yani bu iş insanlara kolay geliyor. Aslında devletin bunun önüne geçmesi lazım. Biz burada yüksek kiralar ödüyoruz. Devlete vergi ödüyoruz, KDV veriyoruz, fatura kesiyoruz giderimiz çok bu bütün cep telefonu satıcılarının yarasıdır, 7 bin lira giderimiz var. Elden bu işi yapanların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Herkes alım-satım yapabilir ancak bu duruma bir düzenleme getirilmesi gerekiyor” dedi.

İHA