‘Telsiz düzgün dişlere kavuşmak mümkün’

Diş Hekimi İlke Elgün, diş teli kullanılmadan ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalar ile düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşmanın mümkün olduğunu belirterek, "Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde uygulanan telsiz tedavi yöntemi estetik kaygısı olup diş teli takmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor" ifadesini kullandı.

Elgün, ağızda belirgin olarak görülmeyen şeffaf düzeltici plakların dişlere takılabildiğini, dişlerden çıkarılabildiğini, dişlerin braket ve teller kullanılmadan düzeltilebilmesine olanak sağladığını bildirdi.

Şeffaf plaklarla tedavinin genellikle iskeletsel çene problemi olmayan, basit çapraşıklık vakalarda kullanıldığını aktaran Elgün, her bir düzeltici plağın yaklaşık 2 hafta boyunca günde 20-22 saat kullanıldığı bilgisini verdi.

Elgün, iki hafta sonra yeni bir düzeltici takıldığını kaydederek, 6 hafta arayla ortodonti uzmanının yapacağı muayene sayesinde tedavi sürecinin yönlendirildiğini anlattı.

Tedavi süresinin dişlerdeki çapraşıklık oranına göre 9-15 ay arasında değiştiği bilgisini veren Elgün şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılıyor. Plaklar sadece yemek yerken, bir şey içerken ya da diş fırçalarken çıkarılıyor. Diş teli kullanılmadan ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalarla düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşmak mümkün. Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde uygulanan telsiz tedavi yöntemi estetik kaygısı olup diş teli takmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor. Tedavi süresince takılan tellerden estetik olarak rahatsızlık duyan kişiler bu yöntemle aile, iş ve sosyal yaşamlarına hiçbir kaygı duymadan devam edebiliyor."

AA