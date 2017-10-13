Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.158
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8351
EURO
4.2966

‘Telsiz düzgün dişlere kavuşmak mümkün’

Diş teli kullanılmadan ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalarla düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşmanın mümkün olduğunbu belirten Diş Hekimi İlke Elgün, “Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde uygulanan telsiz tedavi yöntemi estetik kaygısı olup diş teli takmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor” dedi

13 Ekim 2017 Cuma 16:34
14 Okunma
‘Telsiz düzgün dişlere kavuşmak mümkün’

Diş Hekimi İlke Elgün, diş teli kullanılmadan ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalar ile düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşmanın mümkün olduğunu belirterek, "Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde uygulanan telsiz tedavi yöntemi estetik kaygısı olup diş teli takmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor" ifadesini kullandı.

Elgün, ağızda belirgin olarak görülmeyen şeffaf düzeltici plakların dişlere takılabildiğini, dişlerden çıkarılabildiğini, dişlerin braket ve teller kullanılmadan düzeltilebilmesine olanak sağladığını bildirdi.

Şeffaf plaklarla tedavinin genellikle iskeletsel çene problemi olmayan, basit çapraşıklık vakalarda kullanıldığını aktaran Elgün, her bir düzeltici plağın yaklaşık 2 hafta boyunca günde 20-22 saat kullanıldığı bilgisini verdi.

Elgün, iki hafta sonra yeni bir düzeltici takıldığını kaydederek, 6 hafta arayla ortodonti uzmanının yapacağı muayene sayesinde tedavi sürecinin yönlendirildiğini anlattı.

Tedavi süresinin dişlerdeki çapraşıklık oranına göre 9-15 ay arasında değiştiği bilgisini veren Elgün şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılıyor. Plaklar sadece yemek yerken, bir şey içerken ya da diş fırçalarken çıkarılıyor. Diş teli kullanılmadan ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalarla düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşmak mümkün. Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde uygulanan telsiz tedavi yöntemi estetik kaygısı olup diş teli takmak istemeyen kişilerin imdadına yetişiyor. Tedavi süresince takılan tellerden estetik olarak rahatsızlık duyan kişiler bu yöntemle aile, iş ve sosyal yaşamlarına hiçbir kaygı duymadan devam edebiliyor."
AA

Anahtar Kelimeler:
DişTelErgonomikPlakaEstetikDüzeltme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim