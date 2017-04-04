Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan caddedeki esnaf iş yapamadığını öne sürerek duruma tepki gösterip kepenk kapattı. Terör örgütlerince bazı il ve ilçelerde bombalı eylemlerin yapıldığı dönemde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan Camikebir Mahallesi'ndeki Güney Caddesi esnafı, caddenin trafiğe kapatılması nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini öne sürdü. Duruma tepki gösteren cadde esnafı kepenk kapatarak, caddenin yeniden trafiğe açılması için Siverek Kaymakamlığına yürüdü. Yaklaşık bir yıldır trafiğe kapalı olan caddenin yeniden açılmasını isteyen bir esnaf, "Ne kiramızı ödeyebiliyoruz, ne vergimizi ödeyebiliyoruz. Memurun maaşı vergilerimizle ödeniyor, biz çalışmazsak memura maaş nasıl ödenecek" diye konuştu. Caddenin trafiğe kapatılması nedeniyle iş yapamadıklarını belirten bir başka esnaf ise "8 aydan bu yana yol kapalı. Vergilerimizi yatıramaz olduk, bağ-kurumuzu, sigortamızı yatıramaz olduk, eve ekmek götüremez olduk. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi. Bir süre kaymakamlık binası önünde oturan esnaflar, taleplerini iletmek için Siverek Kaymakamı Metin Demirel ile görüştü. Esnafın konuyla ilgili talebini dinleyen Kaymakam Demirel, emniyet yetkilileriyle görüşerek, konuyu değerlendireceklerini söyledi. İHA
Tepkili esnaf kepenk indirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan caddedeki esnaf iş yapamadığını öne sürerek duruma tepki gösterip kepenk kapattı.
04 Nisan 2017 Salı 16:04
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