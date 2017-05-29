Terör yuvaları yok ediliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 mağarada çok sayıda silah ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 yeni mağara belirlendi. Mağaralarda yapılan aramada, Doçka silahı, 24 el bombası, kanas keskin nişancı tüfeği ve 26 uzun namlulu silah, 3 bin 314 fişek ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Böylece, 19 Nisan'da başlayan operasyondan bugüne kadar 676 silah, 342 bin 142 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirilmiş oldu.
Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Hakkari’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Tespit edilen patlayıcıların kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi. TSK’dan, terörle mücadele operasyonları kapsamında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Siirt Eruh’ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından araziye döşenen 2 adet antipersonel mayını tespit edilerek imha edildi. Bitlis Mutki’de, tespit edilen bir sığınakta, 2 adet su deposu içerisinde mazot ile güçlendirilmiş bir ton amonyum nitrat ve bir adet el bombası ele geçirildi. Diyarbakır Hani’de, güvenlik güçlerince icra edilen yol aramasında 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Hakkari Çukurca’da ise antitank mayını tuzaklanarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. HABER MERKEZİ