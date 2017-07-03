Teröristler işçilere de saldırdı

HABER: SELİM AYANOĞLU





Dün peş peşe gelen terör saldırıları nda 2 işçi, 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit edildi. Şırnak’ın Uludere ilçesinde, bir grup PKK’lı terörist tarafından yol yapım şantiyesinde çalışan işçilere uzun namlulu silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Olay, Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesi yolunda meydana geldi. Burada yol yapım şantiyesinde çalışan işçilere, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Teröristler, bu sırada çalışan bir iş makinesine de roketatarlı saldırıda bulunduktan sonra kaçtı. Saldırıda, Musbah Cengiz ve Selman Külte adlı işçiler olay yerinde hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Uludere İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırının ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Hakkari’de hain tuzak: 1 şehit

Bu arada Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ise el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesi güneyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Van’da 1 şehit, 1 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Olay, ilçenin Başeğmez köyü Kaf Dağı bölgesinde meydana geldi. Teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu İsmail Deniz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Askeri araca saldırı: 2 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda da 2 asker yaralandı. Olay, Van-Başkale karayolu üzerindeki Gedikbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatılarak roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralanarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sondaj çalışması yapan işçilere de saldırdılar

Bir saldırı da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşandı. PKK'lı teröristlerce sondaj çalışması yapan işçilere yönelik saldırıda biri ağır 2 işçi yaralandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."