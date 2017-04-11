Test sürüşleri başladı

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe arasındaki Akıllı Metro Projesi test ediliyor. 20 kilometrelik hat 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre tünelden oluşacak. 126 vagonun hizmet vereceği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışmalarını sürdürüyor. Hattın tamamlanmasıyla Anadolu yakasının ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak. Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine sahip metro, sürücüsüz hizmet verecek ve vatandaşların güvenliği için "peron kapı" sistemini kullanacak.

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri de şöyle;