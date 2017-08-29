Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

THK kurban derisi toplayacak

THK Başkanı Atılgan, "Milletimizin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla teslim edeceği millet menfaatine en yararlı, en ciddi ve en hayırlı kurum THK'dır." dedi

Bu haber kez okundu.

THK kurban derisi toplayacak
Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıkların derilerinin THK'ya bağışlanması çağrısında bulundu. Atılgan, yazılı açıklamasında, kurumun bu yıl da gönüllülük esasına göre 420 şubesiyle kurban derisi toplama hizmetine devam edeceğini bildirdi. Toplanan kurban derilerinden elde edilen gelirin havacılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılacağına işaret eden Atılgan, "Gençlerimize istikbalin mesleği olan havacılığı sevdirmek, onlara yeni ufuklar açmak, Türkiye'nin kalkınmasına destek vermek için çabalıyoruz. Milletimizin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla teslim edeceği millet menfaatine en yararlı, en ciddi ve en hayırlı kurum THK'dır." değerlendirmesinde bulundu. Atılgan, Türkiye'de kesilen kurbanların derilerinin ekonomik değerinin mühim bir yekun tuttuğunu belirterek, sıcak hava nedeniyle tuzlanmayan derilerin 1-2 saat içinde zayi olduğuna dikkati çekti. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100