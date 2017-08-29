Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıkların derilerinin THK'ya bağışlanması çağrısında bulundu. Atılgan, yazılı açıklamasında, kurumun bu yıl da gönüllülük esasına göre 420 şubesiyle kurban derisi toplama hizmetine devam edeceğini bildirdi. Toplanan kurban derilerinden elde edilen gelirin havacılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılacağına işaret eden Atılgan, "Gençlerimize istikbalin mesleği olan havacılığı sevdirmek, onlara yeni ufuklar açmak, Türkiye'nin kalkınmasına destek vermek için çabalıyoruz. Milletimizin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla teslim edeceği millet menfaatine en yararlı, en ciddi ve en hayırlı kurum THK'dır." değerlendirmesinde bulundu. Atılgan, Türkiye'de kesilen kurbanların derilerinin ekonomik değerinin mühim bir yekun tuttuğunu belirterek, sıcak hava nedeniyle tuzlanmayan derilerin 1-2 saat içinde zayi olduğuna dikkati çekti. AA
THK kurban derisi toplayacak
THK Başkanı Atılgan, "Milletimizin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla teslim edeceği millet menfaatine en yararlı, en ciddi ve en hayırlı kurum THK'dır." dedi
29 Ağustos 2017 Salı 13:59
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