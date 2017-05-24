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THY, 30 kilogram bagaj uygulamasına devam edecek

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 kilogram bagaj uygulamasının yoğun talepler dikkate alınarak, devamına karar verildiğini bildirdi.

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THY, 30 kilogram bagaj uygulamasına devam edecek
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 kilogram bagaj uygulamasının yoğun talepler dikkate alınarak, devamına karar verildiğini bildirdi. Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, THY'nin 30 kilogram bagaj uygulamasına ilişkin duyuruda bulundu. Bilal Ekşi, "Daha önce 30 kilogram bagaj uygulaması yapılan ülkelerdeki 30 kilogram bagaj uygulamasının, yoğun talepler dikkate alınarak devamına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
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